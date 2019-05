Stand: 31.05.2019 14:04 Uhr

Zug rammt Lkw in Bissendorf: Zehn Verletzte

In Bissendorf (Landkreis Osnabrück) hat sich am Vormittag gegen 10.10 Uhr auf der Bahnstrecke nach Osnabrück ein schwerer Zugunfall ereignet. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, war eine Regionalbahn an einem halbseitig beschrankten Bahnübergang mit einem Straßenreinigungsfahrzeug zusammengestoßen und hatte den Lkw rund 150 Meter mitgeschleift. Nach jüngsten Angaben der Polizei gibt es zehn Verletzte. Der Fahrer des Reinigungsfahrzeugs sei schwer verletzt. Der Fahrer der Regionalbahn stehe unter Schock, zudem seien acht Passagiere leicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich etwa 150 Menschen in dem Zug der Eurobahn. Die Strecke bleibt nach Angaben der Bahngesellschaft Keolis voraussichtlich bis heute Abend voll gesperrt.

Schweres Zugunglück in Bissendorf 31.05.2019 12:15 Uhr Im Landkreis Osnabrück ist ein Zug mit einem Lkw kollidiert. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt, der Lokführer erlitt einen Schock. Zudem wurden acht Passagiere leicht verletzt.







Lkw war auf Bahnübergang, als Schranken heruntergingen

Das Reinigungsfahrzeug war am Morgen im Einsatz, um eine Ölspur auf der Straße zu entfernen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, war es sehr langsam unterwegs. Es sei gerade auf dem Bahnübergang im Einsatz gewesen, als die Warnampel zu blinken begann und die halbseitigen Schranken heruntergingen. Wie mehrere Fahrgäste nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen berichteten, hupte der Lokführer mehrfach und vollzog eine Notbremsung - allerdings erfolglos. Der Lkw wurde zwischen Bahn und Lärmschutzwand eingeklemmt und mitgeschleift.

Oberleitung wurde abgerissen

Nach dem Unfall stellte eine abgerissene Oberleitung für die Passagiere zeitweise eine zusätzliche Gefahr dar. Die Reisenden mussten mehr als eine Stunde im Zug ausharren, bis die Leitung geerdet war. Sie konnten die Bahn inzwischen verlassen. Helfer richteten eine Sammelstelle für Verletzte ein. Auch Notfallseelsorger sind an der Unfallstelle im Einsatz und betreuen unter anderem den unter Schock stehenden Lokführer.

Busverkehr zwischen Osnabrück und Wissingen eingerichtet

Wie die Eurobahn auf ihrer Internetseite mitteilt, pendelt derzeit ein Bus zwischen dem Hauptbahnhof Osnabrück und der Bahnhofs-Haltestelle Wissingen. Ab Wissingen können Fahrgäste dann fahrplanmäßig mit dem Zug weiter in Richtung Bielefeld fahren. Gleiches gilt für die Strecke von Osnabrück nach Hengelo.

