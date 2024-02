Stand: 19.02.2024 08:51 Uhr Zu betrunken: 43-Jähriger stiehlt E-Bike in Dissen und stürzt

Ein alkoholisierter 43-jähriger Mann hat in Dissen (Landkreis Osnabrück) in der Nacht zu Sonntag versucht, ein nicht abgeschlossenes E-Bike zu stehlen. Laut Polizei beobachteten Zeugen, wie der Mann das Fahrrad davon schob. Allerdings war er so betrunken, dass er bereits nach rund zehn Metern zu Boden stürzte. Die Zeugen riefen daraufhin die Polizei. Ein anschließender Test ergab, einen Atemalkoholwert von mehr als 2,5 Promille bei dem 43-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Diebstahls.

