Zivilcourage-Preis: Fünf junge Erwachsene retten Frau vor Angreifer Stand: 11.06.2024 08:26 Uhr Eine Frau wird im Herbst 2023 von einem Mann mit Messer attackiert. Fünf junge Erwachsene greifen ein - und retten sie. Dafür hat der Landkreis Diepholz die Freunde nun mit einem Preis geehrt.

Die jungen Erwachsenen Kiana Frede, Ahmad Faour, Leon Jamal Zeid, Mohamed Ibrahim und Argjend Leonard Klimenta haben im September 2023 möglicherweise das Leben der 30-Jährigen gerettet. Was war passiert? Als die Frau von einem Mann auf einem Mc-Donalds-Parkplatz in Sulingen (Landkreis Diepholz) angegriffen wurde und der sie mit einem Messer schwer verletzte, schritten die fünf Freunde sofort ein und konnten wohl Schlimmeres verhindern. Was sie zu der Zeit noch nicht wussten: Dem mutmaßlichen Täter wird vorgeworfen, zwei Tage zuvor eine 17-jährige Frau ermordet zu haben. Seit März läuft der Prozess gegen den Mann wegen Mordes und versuchten Mordes.

Landrat lobt entschlossenes Eingreifen und Mut

Am Montagabend wurden die fünf jungen Erwachsenen mit dem Zivilcourage-Preis des Landkreis Diepholz ausgezeichnet. Landrat Cord Bockhop (CDU) lobte sie für ihr entschlossenes Eingreifen. Dies sei herausragend und beispielhaft. Kiana Frede, Ahmad Faour, Leon Jamal Zeid, Mohamed Ibrahim und Argjend Leonard Klimenta hätten unglaublichen Mut bewiesen, so Landrat Bockhop. Die 19- und 21-Jährigen hätten nicht nur der angegriffenen Frau geholfen - zwei von ihnen seien auch dem Täter hinterhergelaufen und konnten sich sein Autokennzeichen merken, wie der Landkreis im Vorfeld mitgeteilt hatte. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Freunde sowie ihre Zeugenaussagen habe der mutmaßliche Täter demnach schnell verhaftet werden können, hieß es.

Mehr Sicherheit durch Zivilcourage

Der Landkreis Diepholz vergibt seit dem Jahr 2019 den Zivilcourage-Preis. Er soll alle Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigen, häufiger Zivilcourage zu zeigen, da dadurch das Sicherheitsgefühl einer Gemeinschaft gefördert wird, heißt es vom Landkreis. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert.

Weitere Informationen Zivilcourage: "Jeder kann helfen!" Ob wir anderen Menschen in Notsituationen helfen, ist nicht nur eine moralische Frage - wir sind auch gesetzlich dazu verpflichtet. Wie wir helfen können, ohne uns dabei selbst in große Gefahr zu bringen. (26.02.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.06.2024 | 08:00 Uhr