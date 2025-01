Stand: 14.01.2025 14:11 Uhr Zeugen gesucht: Zwei Männer überfallen 32-Jährigen in Dissen

Ein 32-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen in Dissen (Landkreis Osnabrück) von zwei Männern überfallen worden. Der 32-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen fünf Uhr auf dem Heimweg von einer Gaststätte, als ihm die beiden Männer entgegenkamen. Die Beteiligten seien in einen Streit geraten, der dann handgreiflich geworden sei. Die Unbekannten haben den Angaben nach mehrfach auf ihr Opfer eingeschlagen und eingetreten. Einer von ihnen habe dem Opfer mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Daraufhin seien die Unbekannten mit dem Rucksack des 32-Jährigen geflüchtet. Ein Rettungswagen habe den leicht Verletzten ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter einer der folgenden Telefonnummern zu melden: (05421) 93 12 80 oder (05401) 83 160.

