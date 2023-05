Stand: 18.05.2023 10:58 Uhr Zehnjähriges Mädchen bei Unfall in Schüttorf schwer verletzt

In Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist eine Zehnjährige am Mittwochnachmittag von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei war das Mädchen mit dem Fahrrad in einem Kreisverkehr unterwegs. Eine 82 Jahre alte Autofahrerin, die den Kreisverkehr nach rechts verlassen wollte, übersah das Kind demnach und fuhr es an. Bei dem Zusammenstoß wurde die Zehnjährige schwer verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

