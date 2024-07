Wohnmobile und Wohnwagen abgebrannt - 700.000 Euro Schaden Stand: 08.07.2024 09:16 Uhr Bei einem Brand auf einem Firmengelände in Uelsen (Landkreis Graftschaft Bentheim) am Sonntag ist ein Schaden in Höhe von rund 700.000 Euro entstanden. Die Brandursache ist unklar.

Ein Wohnwagen war am Nachmittag auf dem Gelände in Brand geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Flammen griffen auf weitere Fahrzeuge und eine Lagerhalle über. Beschädigt wurden sechs Wohnmobile, sieben Wohnwagen und die Außenwand der Halle. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort gewesen.

