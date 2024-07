Wohnmobile in Brand - Ermittler suchen in Uelsen nach Ursache Stand: 09.07.2024 11:33 Uhr Nach dem Brand auf einem Firmengelände in Uelsen (Landkreis Graftschaft Bentheim) am Sonntagnachmittag untersuchen jetzt Brandermittler, wie das Feuer ausbrechen konnte. Bisher ist nur klar, wo der Brand ausgebrochen ist.

Ein Wohnwagen ist auf dem Gelände in Flammen aufgegangen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Flammen griffen auf weitere Fahrzeuge und eine Lagerhalle über. Die Feuerwehr rückte den Angaben zufolge mit sieben Fahrzeugen aus und war mit 45 Einsatzkräften vor Ort. Beschädigt wurden insgesamt sechs Wohnmobile, sieben Wohnwagen und die Außenwand der Halle. Verletzt wurde niemand. Brandermittler waren bereits am Tatort, um die Ursache zu ermitteln. Wie lange die Ermittlungen dauern werden, ist derzeit noch unklar, so eine Polizeisprecherin. Den Schaden schätzt sie auf 700.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 08.07.2024 | 13:30 Uhr