Wo ist Dustin? Kaum Hinweise auf verschwundenen Elfjährigen Stand: 22.10.2021 10:33 Uhr Seit Ende September wird der elfjährige Dustin aus Bad Essen (Landkreis Osnabrück) vermisst. Die Polizei hat bislang keine Spur. Hinweise ais der Öffentlichkeit gibt es kaum.

Im Oktober hat die Polizei bereits drei Aufrufe gestartet, in denen sie bei der Suche nach Dustin um Mithilfe aus der Bevölkerung bitten. Auf den bislang letzten Versuch vom vergangenen Mittwoch ist allerdings bislang nur ein Hinweis eingegangen. Dieser sei leider nicht zielführend, sagte eine Sprecherin NDR.de am Freitag. Es könne aber durchaus noch etwas kommen, etwa am Wochenende, hieß es.

Polizei schließt Gewalttat nicht mehr aus

Dustin hatte am 28. September die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Bad Essen, in der er wohnt, gegen 7.15 Uhr verlassen. Mit dem Fahrrad wollte er zur Schule - kam dort aber nicht an. Seitdem wird das Kind vermisst. Die Polizei suchte mit Hubschraubern nach ihm und setzte auch Spürhunde ein. Bislang ohne Erfolg. Auch sein Fahrrad wurde bisher nicht gefunden. Die Polizei kann mittlerweile - allein schon wegen des Zeitraums - nicht mehr ausschließen, dass der Junge Opfer einer Gewalttat geworden ist. Konkrete Hinweise auf ein Verbrechen haben die Ermittler bisher aber nicht, so die Sprecherin.

Familiäre Beziehungen nach Bayern und NRW

Dustin ist 1,40 bis 1,50 Meter groß und schlank. Er hat kurze, blonde Haare und trägt keine Brille. Am Tag seines Verschwindens war Dustin mit einer blau/roten Trainingsjacke des Vereins "FC Barcelona" bekleidet. Außerdem trug er eine hellblaue Jeans und rote Turnschuhe. Dustin war kurz vor seinem Verschwinden mit einem rot-blau-schwarzen Mountainbike der Marke "Talson" unterwegs. Der Elfjährige kommt ursprünglich aus dem Raum Würzburg und hat familiäre Beziehung nach Eußenheim in Bayern und zum Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen. Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Jungen nehmen die Polizei Bramsche unter der Telefonnummer (05461) 91 53 01 12 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.10.2021 | 12:00 Uhr