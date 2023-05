Stand: 24.05.2023 18:05 Uhr Windenergie: Stromnetzbetreiber stellt Trassenverlauf vor

Der Stromnetzbetreiber Amprion hat am Mittwoch in Emden seine Pläne für die Windpark-Stromtrassen in der Nordsee vorgestellt. Die Erdkabel sollen demnach von den Offshore-Anlagen in der Nordsee unter Norderney und an Emden vorbei durch das Rheiderland, westlich von Leer und Papenburg bis ins Emsland verlaufen, in weiten Teilen parallel zur A31. Die drei Stromleitungen sollen 300 Kilometer weit bis ins Umspannwerk Hanekenfähr bei Lingen verlegt werden. Am Freitag will die Bundesnetzagentur die Pläne öffentlich vorstellen. Baubeginn soll laut Amprion 2024 sein, ab 2028 soll der erste Windstrom fließen. Die drei Stromtrassen haben laut Amprion eine Übertragungskapazität von insgesamt fast vier Gigawatt.

VIDEO: Emden: Amprion stellt Plan zur Stromverteilung vor (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 24.05.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Energiewende