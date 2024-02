Stand: 07.02.2024 15:52 Uhr Windpark auf Mercedes-Testgelände: Anwohner werden informiert

Der Autohersteller Mercedes-Benz stellt Anfang März seine Pläne für den geplanten Windpark auf dem Testgelände in Papenburg (Landkreis Emsland) vor. Dazu lädt der Konzern zu einem Bürgerdialog ein. Auf dem 800 Hektar großen Areal sollen 20 Windräder gebaut werden. Der Strom aus den Anlagen soll 20 Prozent des jährlichen Bedarfs der Mercedes-Benz Group in Deutschland decken. Von den Plänen sind neben Papenburg auch die Gemeinde Surwold und die Samtgemeinde Nordhümmling betroffen. Mercedes-Benz investiere einen dreistelligen Millionenbetrag in den Windpark, so eine Unternehmenssprecherin. Auf dem Gelände laufe der Prüf- und Forschungsbetrieb für Fahrzeuge parallel weiter.

