Stand: 25.05.2023 11:21 Uhr Mercedes-Benz will 20 Prozent seines Stroms im Emsland gewinnen

Die Mercedes-Benz Group will im Emsland Strom aus Windkraft erzeugen. Der neue Windpark soll auf dem Testgelände des Autobauers in Papenburg (Landkreis Emsland) entstehen. Dort will das Unternehmen in den kommenden Jahren rund 20 Windräder aufstellen mit einer Leistung von mehr als 120 Megawatt. Sie sollen künftig etwa 20 Prozent des deutschlandweiten Strombedarfs von Mercedes-Benz decken. Wie der Landkreis Emsland und der Autohersteller mitteilen, wurde jetzt ein Vertrag mit dem Energieparkentwickler UKA unterzeichnet. Es handele sich um einen langfristigen Vertrag in dreistelliger Millionenhöhe, so eine Sprecherin von Mercedes-Benz. Ab 2026 könnte der Windpark in Betrieb gehen. "Das Projekt ist ein Aushängeschild für unsere Region", so der Landrat des Emslandes, Marc-André Burgdorf (CDU). Papenburgs Bürgermeisterin Vanessa Gattung (SPD) sagte, der Windpark passe zum Ziel der Stadt, so schnell wie möglich klimaneutral zu werden.

