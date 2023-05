Stand: 23.05.2023 07:44 Uhr Wilsum: Pedelec-Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall

In Wilsum in der Grafschaft Bentheim ist ein 89 Jahre alter Pedelec-Fahrer von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann sei aus einer Nebenstraße auf die Bundesstraße 403 gefahren, so ein Polizeisprecher. Dabei habe er die Vorfahrt des Autos nicht beachtet. "Der Pkw konnte nicht mehr bremsen", sagte der Sprecher. Der Pedelec-Fahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der 29 Jahre alte Autofahrer und seine drei Mitfahrer blieben bei dem Unfall ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge unverletzt.

