Wildwechsel: Zeitumstellung erhöht Gefahr für Autofahrer

Autofahrer sollten auf Landstraßen momentan besonders aufmerksam sein. Die dunkle Jahreszeit sorgt für überdurchschnittlich viele Wildunfälle. Nach Angaben der Jägerschaft Osnabrück Stadt steigt das Risiko durch die bevorstehende Zeitumstellung am kommenden Sonntag noch an. Wildtiere seien in der Dämmerung aktiv auf der Suche nach Futter und überquerten in dieser Zeit häufig die Straßen. Das sei nach der Zeitumstellung gerade während des Berufsverkehrs der Fall. In Badbergen (Landkreis Osnabrück) hat ein Reh am Mittwochmorgen bereits einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Feuerwehr war das Tier auf der B68 vor ein Auto gelaufen und wurde von dort unter einen entgegenkommenden Sattelzug geschleudert. Dabei zerriss es eine Kraftstoffleitung zwischen zwei Tanks. Eine große Menge Diesel lief aus. Menschen wurden nicht verletzt, das Tier kam ums Leben.

Weitere Informationen Zeitumstellung: Am Sonntag endet die Sommerzeit Am 29. Oktober werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Morgens wird es dann früher hell, abends eher dunkel. mehr

