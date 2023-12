Stand: 06.12.2023 10:23 Uhr Weniger Unfälle in der Baustelle auf der A1 bei Holdorf

Die Zahl der Unfälle im Bereich der Baustelle auf der Autobahn 1 bei Holdorf (Landkreis Vechta) ist laut Autobahn Westfalen deutlich gesunken. Demnach gab es dort 2021 zum Start der ersten Bauphase 104 Unfälle innerhalb von drei Monaten. In diesem Sommer starte die nächste Bauphase. Dabei wurden in den ersten drei Monaten 51 Unfälle gezählt. Damit konnte die Zahl der Unfälle im Vergleich zum Start der Baumaßnahme halbiert werden. Grund dafür ist nach Angaben der Autobahn Westfalen eine veränderte Verkehrsführung. 2021 habe es dort drei Baustellenbereiche mit je sechs Kilometern Länge gegeben und dazwischen sogenannte Erholungsstrecken. Mittlerweile sei der Baustellenbereich auf eine Strecke von 30 Kilometern ausgeweitet. Das beruhige den Verkehr, so eine Sprecherin.

