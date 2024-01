Stand: 09.01.2024 07:50 Uhr Vorfahrt missachtet: Fünf Verletzte bei Unfall in Nordhorn

In Nordhorn (Grafschaft Bentheim) sind am Montagabend drei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden fünf Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Ein 77-jähriger Autofahrer schwebt in Lebensgefahr. Nach Polizeiangaben wollte ein 42-Jähriger von einer Hofeinfahrt auf die Straße fahren und übersah dabei einen von links kommenden Wagen. Es kam zum Zusammenstoß, in den noch ein weiteres Auto verwickelt wurde, das auf der anderen Fahrspur unterwegs war. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro.

