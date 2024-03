Stand: 18.03.2024 13:35 Uhr Vorfahrt missachtet: Beifahrerin stirbt, Fahrer schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) ist am Montagmorgen eine 83-jährige Beifahrerin beim Zusammenstoß zweier Autos ums Leben gekommen. Laut Polizei soll ihr 84-jähriger Ehemann einem anderen Autofahrer an einer Kreuzung im Ortsteil Venne die Vorfahrt genommen haben. Er wurde dabei selbst schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs blieb nach Angaben einer Polizeisprecherin unverletzt.

