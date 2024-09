Stand: 24.09.2024 14:11 Uhr Vorfahrt genommen: Motorradfahrer bei Bramsche schwer verletzt

VIDEO: Bramsche: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt (1 Min)

Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) am Montagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 30-Jährige auf der B218 in Richtung des Bramscher Ortsteils Engter unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Die Fahrerin eines Ford Fiesta hat demnach seine Maschine übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Beide kollidierten, der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall vom Fahrzeug geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen, so die Polizei. Ersthelfer kümmerten sich zunächst um den Mann, er wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 47-jährige Autofahrerin und ihr achtjähriger Sohn, der mit im Auto saß, erlitten einen Schock, hieß es.

