Stand: 10.01.2024 15:53 Uhr Volksverhetzende Lieder bei öffentlicher Weihnachtsfeier?

Auf einer öffentlichen Weihnachtsfeier in einer Gaststätte in Freren (Landkreis Emsland) sollen Gäste am 25. Dezember volksverhetzende Parolen gesungen haben. Wie die Polizei in Lingen am Mittwoch mitteilte, wurde der Text des Liedes "L'amour toujour" von Gigi D'Agostino offenbar ausländerfeindlich umgestaltet. Unter anderem hätten die Gäste die Parole "Ausländer raus" gesungen, so die Polizei. Ähnliche Feiern soll es am ersten Weihnachtstag in ganz Deutschland gegeben haben. Das belegen Videos auf der Plattform TikTok. Der Wirt der Gaststätte in Freren habe den Vorfall jetzt gemeldet, so die Polizei. Bei der Feier waren den Angaben zufolge mehrere Hundert Besucherinnen und Besucher anwesend. Die Beamten prüfen nun, ob der gesungene Text strafrechtlich relevant ist und den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Wer Hinweise zu der Feier geben kann oder Videos besitzt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0591) 87 0 oder (0591) 874 44 zu melden.

