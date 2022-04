Viele Unfälle durch Glätte - zwei Frauen sterben in Bad Essen Stand: 10.04.2022 14:41 Uhr Im Raum Osnabrück haben Hagelschauer und Glätte am Sonntagmorgen zu Unfällen geführt. Zwei junge Frauen kamen ums Leben, mehrere weitere Personen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Der tödliche Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 65 in der Gemeinde Bad Essen. Nach Angaben eines Polizeisprechers verlor die Fahrerin eines mit drei jungen Frauen besetzten Wagens gegen 5.40 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn, wo es frontal vom Auto einer 53-Jährigen erfasst wurde.

Staatsanwaltschaft beschlagnahmt Autos

Eine 21-jährige Frau starb noch an der Unfallstelle, eine 22-Jährige erlag kurz darauf im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die dritte Mitfahrerin im Alter von 23 Jahren wurde lebensgefährlich verletzt. Die 53-jährige Fahrerin des anderen Autos erlitt schwere Verletzungen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. An beiden Autos entstand Totalschaden, sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück beschlagnahmt. Laut dem Polizeisprecher ist noch nicht endgültig geklärt, welche der drei jungen Frauen am Steuer des Wagens gesessen hatte.

Pkw rutscht in Schutzplanke

In der Gemeinde Bohmte kam ebenfalls am Morgen ein Wagen von der glatten Straße ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Die 21-jährige Fahrerin wurde laut Polizei schwer verletzt. Auch auf der Autobahn 1 gab es im Landkreis Osnabrück mehrere Glätteunfälle. Einige Straßen wurden zwischenzeitlich gesperrt.

Schon am Sonnabend mehrere Glätteunfälle

Erst am Sonnabend hatte es in der Region Osnabrück eine Reihe von Unfällen gegeben. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Ursache waren auch hier Hagelschauer und dadurch entstandene Glätte.

