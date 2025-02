Versuchtes Tötungsdelikt? Mann und Jugendlicher schwer verletzt Stand: 21.02.2025 16:22 Uhr In Osnabrück haben sich ein 60 Jahre alter Mann und ein 15-Jähriger gegenseitig mit Messern schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Wie die Polizei mitteilte, waren der ältere Mann und eine Gruppe Jugendlicher am Donnerstagabend gegen 22.10 Uhr in der Straße "In der Dodesheide" in Streit geraten. Daraufhin soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 15-Jährigen und dem 60-Jährigen gekommen sein. Der Streit eskalierte, bisherigen Ermittlungen zufolge setzten beide Beteiligten ein Messer ein.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Ersten Erkenntnissen zufolge konnte der 60-Jährige daraufhin schwer verletzt zu sich nach Hause laufen, während der 15-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Der Jugendliche wurde demnach noch vor Ort von Rettungskräften reanimiert. Der 60-Jährige wurde laut Polizei an seiner Wohnanschrift festgenommen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat den Angaben zufolge eine Blutentnahme bei dem 60-Jährigen angeordnet und sein Handy sowie seine Kleidung beschlagnahmt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln demnach wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.02.2025 | 13:30 Uhr