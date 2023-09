Stand: 23.09.2023 11:22 Uhr Versuchter Totschlag: Zwei Frauen in Quakenbrück attackiert

Die Polizei Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) hat am Samstagmorgen einen 56-Jährigen wegen versuchten Totschlags festgenommen. Er soll in der Nacht in seiner Wohnung seine Lebensgefährtin mit einem Messer schwer verletzt haben. Darüber hinaus soll er eine weitere Frau lebensgefährlich verletzt haben. Nach Polizeiangaben hatten Nachbarn die Taten durch ein Fenster beobachtet und die Polizei informiert. Beim Versuch der Festnahme konnte der Mann fliehen, da die Beamten sich zunächst um die verletzten Frauen kümmerten, wie es hieß. Schließlich stellten sie den Mann jedoch am Morgen im Stadtgebiet von Quakenbrück. Das Motiv für den Angriff ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.09.2023 | 12:00 Uhr