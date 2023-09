Zwei Arbeitskolleginnen attackiert - Verdächtiger in U-Haft Stand: 25.09.2023 11:48 Uhr In einer Gemeinschaftsunterkunft für Mitarbeiter der Fleischindustrie in Quakenbrück soll ein 56-Jähriger zwei Frauen verletzt haben - eine von ihnen lebensgefährlich. Er wurde nach kurzer Flucht festgenommen.

Der 56 Jahre alte Tatverdächtige sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er habe sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Am frühen Samstagmorgen soll er die beiden Frauen attackiert haben: Die 48-Jährige erlitt Stichverletzungen und musste operiert werden. Sie schwebte auch am Montag noch in Lebensgefahr. Die 45-Jährige wurde laut Polizei durch Schläge und Tritte verletzt, konnte das Krankenhaus aber bereits am Sonntag wieder verlassen. Die Frauen sind nach Angaben der Polizei Arbeitskolleginnen des 56-Jährigen.

Mutmaßliche Tatwaffe in Wohnung sichergestellt

Nachbarn hatten durch ein Fenster beobachtet, wie der 56-Jährige die beiden Frauen anging und die Polizei alarmiert. Als Beamte in der Wohnung eintrafen, griff der Mann auch sie an - und flüchtete anschließend. Wenige Stunden später nahmen Streifenbeamte den 56-Jährigen im Rahmen einer großangelegten Suche fest. Laut Polizei war er stark betrunken. Dem Mann wurden Blutproben entnommen und sein Mobiltelefon beschlagnahmt. Am Tatort sicherten die Ermittler Spuren - unter anderem auch ein Messer, bei dem es sich um die mutmaßliche Tatwaffe handelt.

