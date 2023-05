Stand: 28.05.2023 17:31 Uhr Versuchte Tötung in Dissen: Polizei fasst Verdächtigen

In Dissen im Landkreis Osnabrück ist am Sonntag eine Person schwer verletzt worden. Inzwischen sei sie außer Lebensgefahr, wie die Polizei der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mitteilte. Ein Beschuldigter sei wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt festgenommen worden. Offenbar ereignete sich der Vorfall in der Großen Straße, also der Innenstadt von Dissen. Weitere Details sollten demnach am Sonntag nicht bekannt gegeben werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.05.2023 | 18:00 Uhr