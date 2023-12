Vermisster Unternehmer getötet? Polizei nimmt Verdächtigen fest Stand: 08.12.2023 11:16 Uhr Die Polizei hat im Fall des verschwundenen Unternehmers aus Hüllhorst in NRW einen 37-Jährigen festgenommen. Spuren hatten die Ermittler auch nach Niedersachsen geführt. Die Polizei sucht weiter nach dem Unternehmer.

Der Verdächtige sitzt wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Er sei früh in den Fokus der Ermittlungen geraten, hieß es seitens der Polizei. Verdachtsmomente hätten sich im Zusammenhang mit der Übernahme einer Firmen-Immobilie ergeben. Zuerst hatte das "Westfalen-Blatt" über die Festnahme berichtet. Die Ermittlungen hätten den Verdacht eines Tötungsdelikts ergeben, so eine Polizeisprecherin. Ob der vermisste Jörg Döhnert tatsächlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel, ist unklar. Laut Polizei fanden Durchsuchungen statt - wo genau, das teilte die Polizei nicht mit. Ob bei den Durchsuchungen auch Spuren eines möglichen Tatorts gefunden wurden, werde ermittelt, hieß es.

Auto des vermissten Unternehmers in Melle gefunden

Seit dem 18. Oktober fehlt von dem Unternehmer jede Spur. Die Mordkommission "Cayenne" der Polizei Bielefeld bittet bei der Suche nach dem 62-Jährigen um Mithilfe aus Niedersachsen. Vier Tage nach seinem Verschwinden sei sein Mobiltelefon im niedersächsischen Melle (Landkreis Osnabrück) geortet worden, dort habe auch sein SUV mit dem Kennzeichen MI-JD 9999 gestanden, so die Polizei. Einen Tag später sei das Auto verschwunden gewesen. Auch danach sucht die Polizei weiter.

Handy von Jörg Döhnert zuletzt nahe Schüttorf geortet

Zuletzt sei das Mobiltelefon im Landkreis Grafschaft Bentheim nahe der niederländischen Grenze am Autobahnkreuz Schüttorf geortet worden, als es sich aus dem deutschen Mobilfunknetz ausgebucht habe. Seit dem 23. Oktober sei das Telefon ausgeschaltet. Der Vermisste ist circa 1,80 Meter groß, kräftig mit Bauchansatz und trägt einen graumelierten Haarkranz. Der Vermisste hatte seinen Lebensmittelpunkt in Bulgarien. Die bulgarischen und die niederländischen Behörden seien informiert worden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bielefeld unter der Telefonnummer (0521) 54 50 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

