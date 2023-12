Stand: 08.12.2023 17:00 Uhr Vermisster Unternehmer - Auto in den Niederlanden entdeckt

Im Fall des vermissten Unternehmers aus Hüllhorst bei Minden ist das Auto des 62-Jährigen in den Niederlanden entdeckt worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, stand der gesuchte SUV in der Stadt Hengelo bei Enschede. Wo sich der Vermisste befinden könnte, sei weiterhin unklar, hieß es. Der 62 Jahre alte Unternehmer Jörg Döhnert wird seit dem 18. Oktober vermisst. "Der Wagen ist ein wichtiger Bestandteil unserer weiteren Arbeit. Nun steht eine umfangreiche Spurensicherung an, um Aufschluss über das Verschwinden des 62-jährigen Unternehmers zu erlangen", sagte der Leiter der Mordkommission "Cayenne" in der Mitteilung. Die Polizei hat im Zuge der Fahndung nach dem Unternehmer einen 37-Jährigen festgenommen.

