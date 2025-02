Stand: 21.02.2025 14:08 Uhr Verkehrskontrolle in Osnabrück artet aus: Polizei erstattet Anzeige

Nach einer Verkehrskontrolle in Osnabrück hat die Polizei gegen einen Autofahrer mehrere Strafverfahren eingeleitet. Eigentlich wollte die Polizei den 31-jährigen Fahrer nur auf die Anschnallpflicht hinweisen und das Verwarngeld von 30 Euro kassieren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, reagierte der Autofahrer aufbrausend und begann mit seinem Handy die Szene zu filmen. Das ist allerdings auch wegen der möglichen Tonaufnahmen verboten. Trotz Hinweisen filmte der Mann erneut. Nach einigem Hin- und Her versuchte die Polizei mit richterlichem Beschluss dem Mann das Handy abzunehmen. Dabei wurde ein 32-jähriger Beamter leicht verletzt, so die Polizei. Letztlich wurde der Autofahrer zur Wache gebracht. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Beleidigung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ermittelt.

