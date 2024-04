Stand: 10.04.2024 11:31 Uhr Verdacht auf Norovirus in Schullandheim: Großer Feuerwehr-Einsatz

In Bad Essen ist die Feuerwehr am Dienstag zu einem Schullandheim (Landkreis Osnabrück) gerufen worden, weil der Verdacht eines Norovirus-Ausbruchs bestand. Am Nachmittag hatte eine Schülerin aus Nordrhein-Westfalen über Übelkeit und Erbrechen geklagt, am Abend acht weitere. Mit dem Alarmstichwort "Massenanfall von Verletzten" wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Drei junge Erwachsene wurden in Kliniken gebracht. Nach Angaben eines Sprechers des Gesundheitsamtes Osnabrück habe sich der Verdacht auf das Norovirus aber nicht erhärtet. Deshalb seien keine behördlichen Maßnahmen wie Reinigung oder Isolation angeordnet worden.

