Stand: 04.06.2024 13:42 Uhr Verbotene Symbole auf Ortschildern in Schüttorf entdeckt

In Schüttorf in der Grafschaft Bentheim haben Unbekannte mehrere verfassungswidrige Symbole und Parolen auf Straßenschilder gemalt. Darunter auch auf die Ortsschilder der Ortsteile Suddendorf und Samern. Die Polizei teilt mit, dass die Schilder in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai beschmiert wurden. Inzwischen seien die Symbole und Parolen entfernt worden. Gegen den oder die unbekannten Täter hat die Polizei Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung und wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen eingeleitet. Der Staatsschutz in Lingen übernimmt dabei die Ermittlungsarbeiten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0591) 973 47 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min