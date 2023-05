Stand: 10.05.2023 10:56 Uhr Universität Osnabrück bekommt knapp sieben Millionen Euro

Die Universität Osnabrück hat Forschungsgelder in Millionenhöhe eingeworben. Die Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) stellt für den wissenschaftlichen Nachwuchs 6,9 Millionen Euro bereit. Mit dem Geld können Doktorandinnen und Doktoranden zu Zellmembranen forschen. Insgesamt fördert die DFG vier solcher Graduiertenkollegs in Niedersachsen mit insgesamt mehr als 23 Millionen Euro. Neben der Universität Osnabrück bekommen auch die Universitäten in Göttingen und Hildesheim sowie die Tierärztliche Hochschule Hannover Geld, um den jungen Wissenschaftlern ihre Forschungen zu ermöglichen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.05.2023 | 07:30 Uhr