Unfall mit neun Verletzten: Traktor kollidiert bei Sögel mit Transporter Stand: 05.03.2025 18:00 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L62 bei Sögel (Landkreis Emsland) sind am Mittwoch neun Menschen verletzt worden. Eine 24-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Die Fahrbahn wurde für mehrere Stunden teilweise gesperrt.

Der Fahrer des Traktors war laut Polizeiangaben gegen 11.30 Uhr von Eisten kommend in Richtung Sögel unterwegs. Beim Abbiegen in den Raddeweg sei er dann mit dem in gleicher Richtung fahrenden Transporter kollidiert, der gerade zum Überholen angesetzt hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter quer über die Straße geschleudert, hieß es. Der 24-jährige Traktorfahrer wurde leicht verletzt.

L62 für mehrere Stunden gesperrt

Auch der 47-jährige Transporterfahrer und sieben weitere Insassen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Demnach erlitt eine 24-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Drei Frauen im Alter von 44, 41 und 18 Jahren und zwei Männer im Alter von 43 und 44 Jahren wurden schwer verletzt. Eine weitere Insassin, eine 43-jährige Frau, trug leichte Verletzungen davon. Alle Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die L62 wurde für mehrere Stunden teilweise gesperrt. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.03.2025 | 15:00 Uhr