Stand: 10.11.2023 14:27 Uhr Unfall in Neubörger: Frau wird aus Auto geschleudert und stirbt

Ein tödlicher Unfall hat sich am Freitagmorgen in der Gemeinde Neubörger (Landkreis Emsland) ereignet. Nach Angaben der Polizei ist eine 21-Jährige beim Abbiegen mit ihrem Auto mit dem Pkw einer 52-Jährigen zusammengestoßen. Die 52-Jährige sei zuvor aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten, so die Polizei. Sie wurde bei der Kollision aus ihrem Auto geschleudert und starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Unfallort. Darüber hinaus fuhr eine 33-Jährige laut Polizei mit ihrem Auto auf den Pkw der 52-Jährigen auf. Sie und die 21-jährige Fahrerin wurden leicht verletzt. Die Börgerstraße wurde am Freitagmorgen vorübergehend gesperrt.

