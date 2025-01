Stand: 10.01.2025 11:50 Uhr 60-Jähriger bei Unfall in Georgsmarienhütte schwer verletzt

Bei einem Unfall in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ist am Mittwochabend ein 60-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der Autofahrer beim Abbiegen von einem Parkplatz auf der Teutoburger Waldstraße mit einem anderem Wagen. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer und sein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min