Unfall im Emsland: Schülerbus prallt frontal gegen SUV

In Bockhorst (Landkreis Emsland) sind am Dienstagnachmittag vier Schüler bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, saßen die 12- bis 16-Jährigen in einem Taxibus, als die 62-jährige Fahrerin des Kleinbusses in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Kleinbus stieß dabei frontal mit einem anderen Auto zusammen. Die beiden Fahrerinnen und die vier Schüler wurden dabei leicht verletzt. Die Taxibus-Fahrerin wurde zudem in dem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte vor Ort. Beide Fahrerinnen und eines der Kinder wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist laut Polizei unklar.

