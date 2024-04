Stand: 05.04.2024 10:52 Uhr Unfall bei Salzbergen: Zwei Menschen schweben in Lebensgefahr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Salzbergen (Landkreis Emsland) sind am Donnerstagabend zwei Beteiligte lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben übersah eine 52-jährige Autofahrerin beim Abbiegen auf der Bextener Straße einen entgegenkommenden Wagen und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau sowie der 21-jährige Beifahrer des anderen Wagens wurden dabei lebensgefährlich verletzt. Auch der 23-jährige Fahrer des getroffenen Autos erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Alle drei kamen in ein Krankenhaus. Der Schaden an den Unfallwagen liegt den Angaben zufolge bei etwa 13.000 Euro.

