Unfall bei Bramsche: Rollerfahrer schwebt in Lebensgefahr

Auf einer Kreisstraße in Neuenkirchen bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) sind am Donnerstagabend ein Auto und ein Motorroller zusammengestoßen. Der Rollerfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass ein Hubschrauber ihn ins Krankenhaus fliegen musste. Der 46-Jährige aus Neuenkirchen schwebt in Lebensgefahr. Nach Polizeiangaben wollte die 53 Jahre alte Autofahrerin nach links abbiegen und übersah dabei den von links kommenden Motorradfahrer.

