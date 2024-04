Stand: 01.04.2024 12:20 Uhr Unfall auf regennasser Fahrbahn: A30 bei Melle zeitweise gesperrt

Auf der Autobahn 30 hat sich im Landkreis Osnabrück in der Nacht zu Montag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, hatte ein Autofahrer bei Melle die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto drehte sich demnach mehrfach und prallte anschließend in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sperrte die A30 während der Rettungs- und Aufräumarbeiten zwischen den Anschlussstellen Melle-West und Gesmold zeitweise in beiden Richtungen. Unfallursache soll eine regennasse Fahrbahn gewesen sein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min