Stand: 22.09.2023 10:45 Uhr Unbekannte werfen 1.000 Konservendosen in einen Wald bei Melle

Ein oder mehrere Unbekannte haben rund 1.000 Konservendosen in einem Waldstück in Melle (Landkreis Osnabrück) illegal entsorgt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Dosen in den vergangenen vier Wochen in der Straße An der Europastraße in der Nähe der Hausnummern 43 und 45 abgelegt. Demnach befindet sich in den Konserven größtenteils ein Milchprodukt, das vornehmlich im Ausland verkauft wird. Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und ermittelt gegen unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder der Herkunft der Konserven geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Melle unter der Telefonnummer (05422) 9 22 60 zu melden.

