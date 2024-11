Stand: 04.11.2024 16:03 Uhr Unbekannte sprengen Automaten: Bargeld und Flummis geklaut

In Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) haben Unbekannte einen mit Flummis gefüllten Warenautomaten aufgesprengt. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen dem vergangenen Donnerstagabend und Samstagmittag. Demnach nutzten die Täter mutmaßlich einen Knallkörper, um an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Die Flummis nahmen die Täter zusammen mit einer unbekannten Summe Bargeld mit. An dem Automaten und an einem Fahrrad, das in der Nähe abgestellt war, entstand den Angaben zufolge ein nicht bezifferter Schaden. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer (05401) 83 16 0 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min