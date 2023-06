Stand: 09.06.2023 06:55 Uhr Unbekannte führen Senioren gleich drei Mal aufs Glatteis

Angebliche Polizisten haben einen Mann in Vechta betrogen. Sie gaukelten dem 80-Jährigen vor, dass er Opfer eines Einbruchs werden sollte. Er sollte seine Wertsachen in einen Topf legen und vor die Haustür stellen. Die Polizei würde sie in Sicherheit bringen. Später brachten die Unbekannten ihr Opfer noch dazu, Geld von seinem Konto zu überweisen beziehungsweise abzuheben und ihnen seine Bankkarten zu übergeben. Der Schwindel flog erst auf, als der 80-Jährige sich bei der Polizei in Vechta meldete und dort keiner die vermeintlichen Kollegen kannte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.06.2023 | 09:30 Uhr