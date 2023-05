Stand: 12.05.2023 06:45 Uhr Unbekannte attackieren Immobilienfirma mit Buttersäure

Unbekannte haben eine Immobilien-Firma in Osnabrück mit Buttersäure angegriffen. Den Beschäftigten des Unternehmens war seit mehreren Tagen ein starker Fäulnis-Geruch im Innern des Gebäudes aufgefallen. Am Donnerstag entdeckten sie vor der Eingangstür ein verdächtiges Gefäß, von dem ebenfalls ein starker Gestank ausging, teilte die Polizei mit. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass die nach Erbrochenem riechende Flüssigkeit bereits vor einer Woche an die Haus-Fassade des Gebäudes geschüttet wurde. Der Staatsschutz der Osnabrücker Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.05.2023 | 07:30 Uhr