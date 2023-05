Stand: 15.05.2023 09:54 Uhr Umfrage des Landkreises: Wie sehr leidet Osnabrück unter Hitze?

Wie geht es den Menschen im Landkreis Osnabrück an besonders heißen Tagen? Das will der Landkreis mit einer Online-Umfrage herausfinden. Darin werden zum Beispiel Gesundheitsbeschwerden unter Hitze abgefragt. Hintergrund der Aktion ist der Klimawandel. Landrätin Anna Kebschull (Grüne) will im Landkreis zwar einerseits den Klimaschutz voranbringen. Großes Thema sei aber auch, wie die Menschen im Landkreis vor der steigenden Hitze geschützt werden können, zum Beispiel mit neuen "Abkühlräumen". Die Online-Umfrage für den Hitzeaktionsplan läuft noch bis Ende Mai.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.05.2023 | 07:30 Uhr