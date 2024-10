Stand: 04.10.2024 07:23 Uhr Überholmanöver missglückt: 25-Jährige lebensgefährlich verletzt

Eine 25-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagvormittag bei einem Unfall bei Börger (Landkreis Emsland) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau in Richtung Neubörger unterwegs und wollte zwei Autos überholen. Während des Überholmanövers kam sie laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie anschließend ins Krankenhaus. Die Straße war bis in den späten Nachmittag gesperrt.

