Stand: 29.04.2024 16:29 Uhr Falsche Handwerker im Landkreis Diepholz unterwegs

Die Polizei warnt vor falschen Wasserwerkern im Landkreis Diepholz. Sie sollen in der vergangenen Woche zwei älteren Hausbewohnerinnen in Varrel und Bassum Schmuck und Geld gestohlen haben. Nach Polizeiangaben klingelte einer der Täter an der Tür, gab sich als Mitarbeiter des Wasserwerks aus und lenkte die Frauen im Alter von 87 beziehungsweise 89 Jahren ab. Er behauptete, dass es einen Wasserrohrbruch gegeben habe und deshalb die Leitungen überprüft werden müssten. Der zweite Mann schlich sich unterdessen ins Haus und durchsuchte die Wohnung nach Bargeld und Schmuck. Unklar ist noch, ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt.

