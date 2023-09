Stand: 15.09.2023 13:18 Uhr Trockene Felder: Emsland will Regenwasser besser nutzen

Im Emsland soll ein neues Wassermanagement mehr Niederschlag auf den Feldern halten. Dazu schiebt der Landkreis drei Projekte an - den Anfang macht die Lotter Beeke bei Handrup. In diesem Fluss sammelt sich das Wasser aus vielen Gräben in dem Gebiet. Rund um den Flusslauf werden die Felder bislang durch Drainagen entwässert - ein Relikt aus der wasserreichen Moor-Zeit des Emslands. Jetzt sollen Landwirte und Flächeneigentümer in einem Arbeitskreis überlegen, wo diese Drainagen reduziert werden können, um Wasser in der Fläche zu halten. Mit rund 150 Teilnehmenden war das erste Treffen laut Landkreis "sehr gut" besucht. Ähnliche Projekte sind auch bei Emsbüren und Haren geplant.

