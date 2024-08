Stand: 23.08.2024 16:33 Uhr Totes neugeborenes Baby in Müllsack gefunden

In Berge im Landkreis Osnabrück ist vor etwa zwei Wochen ein totes Neugeborenes in einem Müllsack gefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Freitag bestätigte, habe eine Obduktion ergeben, dass der Säugling nach der Geburt lebensfähig gewesen sei. Zuerst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" über den Fall berichtet. Entdeckt wurde der Leichnam demnach in einer Garage. Die Todesursache ist laut Staatsanwaltschaft auch nach der Obduktion weiter unklar. Die Identität der Mutter sei wahrscheinlich bekannt, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Weitere Einzelheiten teilte die Staatsanwaltschaft wegen der laufenden Ermittlungen nicht mit.

