Stand: 27.08.2024 14:26 Uhr Neugeborenes in Müllsack: Baby starb wohl kurz nach Geburt

Der Säugling, der vor einigen Tagen in Berge (Landkreis Osnabrück) in einem Müllsack in einer Garage gefunden worden ist, kam wahrscheinlich am Wochenende vom 17. und 18. August auf die Welt. Das geht laut Staatsanwaltschaft Osnabrück aus dem Obduktionsbericht hervor. Demnach wäre das Neugeborene lebensfähig gewesen. Die Behörden gehen davon aus, dass das Baby kurz nach der Geburt starb. Die Lunge des Säuglings habe sich nicht entfaltet, heißt es. Wie das Baby letztendlich gestorben sei, sei aber noch nicht vollends geklärt. "Wir ermitteln in alle Richtungen,auch gegen die mutmaßliche Mutter", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die 34-Jährige befindet sich seinen Angaben nach jedoch nicht in Haft. Weitere Angaben machen Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit nicht - aus ermittlungstaktischen Gründen, so die Behörden.

