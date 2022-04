In Bohmte im Landkreis Osnabrück haben Unbekannte eine Katze an einer Kanalbrücke aufgehängt. Der Kapitän eines Frachtschiffes habe das tote Tier entdeckt und den Notruf gewählt, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Osnabrück. Die Katze sei mit einer Schnur am Brückengeländer festgebunden worden. Die Ermittler prüfen nun unter anderem, ob das Tier einen Chip unter der Haut trägt, mit dessen Hilfe der Besitzer der Katze gefunden werden kann. Die Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen.

