Tote 17-Jährige in Barenburg: Haben Autofahrer etwas gesehen? Stand: 19.09.2023 15:03 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen in Barenburg (Landkreis Diepholz) sucht die Polizei wichtige mögliche Zeugen, die sich zum Zeitpunkt der Tat in der Nähe aufgehalten haben.

Die Mordkommission arbeitet derzeit unter anderem eingegangene Hinweise ab, wie die Polizei Diepholz am Dienstag mitteilte. In diesem Zusammenhang seien die Ermittler auf mehrere potenzielle Zeugen gestoßen. Diese könnten am 10. September etwas beobachtet haben, so die Hoffnung der Polizei. Gesucht werden

die Person, die gegen 18.40 Uhr in einem schwarzen Audi die Straße "Schwarzer Dieken" befahren hat,

die Fahrerin oder der Fahrer eines roten Autos, das zwischen 18.20 Uhr und 19.35 Uhr in der Straße "Sulinger Bruch" geparkt war,

Personen, die sich zwischen 18 Uhr und 19 Uhr auf einer Parkbank an der Einmündung "Schwarzer Dieken" / "Furthweg" aufgehalten haben.

VIDEO: Bei Diepholz getötete 17-Jährige: Verdächtiger in U-Haft (5 Min)

Tatverdächtiger 42-Jähriger in Untersuchungshaft

Die 17-Jährige war am Sonntag, 10. September, mit Messerstichen getötet worden. Ein 42-Jähriger wird verdächtigt, die Tat begangen zu haben. Er soll zudem am darauffolgenden Mittwochmorgen eine 30 Jahre alte Frau in Sulingen mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Tatort in Sulingen liegt rund sechs Kilometer von dem Auffindeort der Leiche der 17-Jährigen entfernt. Zeugen gingen dazwischen, als die 30-Jährige auf einem Parkplatz in Sulingen attackiert wurde, sodass der Angreifer flüchtete. Am Mittwochabend entdeckten Fahnder das Auto des Tatverdächtigen mit einem kleinen Frontalschaden nahe der A7 bei Schwarmstedt (Landkreis Heidekreis). In einem Heuballenlager fanden sie den 42-Jährigen und nahmen ihn fest. Der Mann ist in Untersuchungshaft.