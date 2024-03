Stand: 15.03.2024 07:27 Uhr Totalschaden: Pkw-Zusammenstoß auf der A30 bei Melle

Auf der A30 bei Melle (Landkreis Osnabrück) sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammengeprallt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, so ein Polizei-Sprecher auf Anfrage von NDR Niedersachsen. Eine 43-jährige Autofahrerin aus Melle wollte demnach im Bereich Melle-Ost auf die A30 Richtung Osnabrück fahren. Mit etwa Tempo 70 zog sie vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die Überholspur. Dort prallte sie mit ihrem Wagen gegen das doppelt so schnelle Auto eines 54-Jährigen aus Bissendorf (Landkreis Osnabrück). Laut Polizei entstand ein großes Trümmerfeld, die beiden Beteiligten wurden aber nur leicht verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min