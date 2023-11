Stand: 29.11.2023 17:04 Uhr Tödlicher Unfall im Landkreis Emsland: 38-Jährige stirbt

Bei einem Verkehrsunfall in Heede (Landkreis Emsland) ist am Mittwoch eine 38 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Autofahrerin beim Linksabbiegen auf die B401 offenbar einen Lastwagen übersehen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Das Auto der 38-Jährigen wurde auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die eingeklemmte Autofahrerin aus dem Fahrzeug. Sie kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie kurz darauf ihren schweren Verletzungen erlag. Der 44-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min